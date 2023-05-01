Дзюба ответил, хочет ли в «ЧБД»

Центральный нападающий Артём Дзюба, который выступает за московский «Локомотив», заявил, что хотел бы принять участие в популярном шоу «Что было дальше».

«Меня звали несколько раз, я не хотел. Чуть попозже», - приводятся слова 34-летнего форварда на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале, подписав краткосрочный контракт до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём провел восемь матчей, в которых отметился восемью забитым мячами и четырьмя ассистами.

После 25 туров «железнодорожники» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.