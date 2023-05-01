Раскрыта причина ухода Новосельцева из футбола

Футбольный агент Александр Клюев высказался о защитнике Иване Новосельцеве, который недавно принял решение о завершении карьеры.

«У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил. У него год назад было предложение от «ЧФР Клуж». Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации», - передает слова агента издание «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Новосельцева был тульский «Арсенал». В составе сборной России Иван провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.