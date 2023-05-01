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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта причина ухода Новосельцева из футбола

01 Мая 2023 • 09:19 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев высказался о защитнике Иване Новосельцеве, который недавно принял решение о завершении карьеры.

«У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил. У него год назад было предложение от «ЧФР Клуж». Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации», - передает слова агента издание «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Новосельцева был тульский «Арсенал». В составе сборной России Иван провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Новосельцев Александр Клюев
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