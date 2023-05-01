Дзюба назвал своего любимого комика

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба в разговоре с журналистами назвал своего самого любимого юмориста.

«Мой любимый комик? Харламов», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в предыдущем поединке «железнодорожники» отпраздновали разгромную победу над подмосковными «Химками» со счетом 5:1. В этой встрече Дзюба отметился двумя забитыми мячами.

Следующий матч «Локомотив» проведет против «Сочи» на своем поле 8 мая.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел восемь поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.