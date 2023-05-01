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Журналист: «В Турции никто не смотрит за Дзюбой»

01 Мая 2023 • 08:43 Комментировать

Турецкий журналист Сияменд Качмаз высказался о нападающем Артёме Дзюбе, ныне выступающем за московский «Локомотив». На старте нынешнего сезона россиянин несколько месяцев провел за «Адана Демирспор».

«В Турции никто не смотрит за Дзюбой. Он для турецкой лиги очень старый. У него неудачный сезон получился в «Адане», поэтому после этого очень трудно заинтересовать турецкие команды», - передает слова журналиста Rusfootball.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» зимой, подписав контракт до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше нападающий провел восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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