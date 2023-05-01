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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов рассказал, когда может вернуться Пиняев

01 Мая 2023 • 08:10 Комментировать

Наставник московского «Локомотива» Михил Галактионов высказался о состоянии полузащитника команды Сергея Пиняева, пропустившего матч с «Химками» из-за травмы.

«Даем Пиняеву полностью восстановиться для того, чтобы он вошел и уже безболезненно готовился к следующей игре», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Кроме того, специалист отметил, что рассчитывает на участие Пиняева в предстоящем поединке против «Сочи» в 26-м туре чемпионата России.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Сергей принял участие в шести поединках за «железнодорожников», в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Сергей Пиняев
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