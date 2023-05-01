Камано: «Дзюба один из лучших партнёров в моей карьере»

Вингер московского «Локомотива» Франсуа Камано дал комментарий после матча с «Химками» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. В частности, он отметил игру одноклубника Артёма Дзюбы.

«Ожидал ли, что Дзюба может забить скорпионом? Да, конечно. Он отличный нападающий, много помогает команде. Очень рад за него. Дзюба один из лучших партнеров в моей карьере», - передает слова гвинейского футболиста издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета.