Камано отреагировал на слухи об уходе из «Локомотива»

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба по завершении нынешнего сезона.

«Я здесь счастлив, всем доволен. Осталось только переговорить с руководством. От себя могу сказать, что меня все устраивает», - передает слова футболиста издание Sport24.

Франсуа перешел в «Локомотив» из «Бордо» летом 2020 года. Трудовое соглашение 26-летнего гвинейского футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний вингер провел 24 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.