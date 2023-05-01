«Лестер» решил продать звезду команды

Один из лидеров «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

Как информирует источник, руководство клуба собирается продать 26-летнего футболиста независимо от итогов нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Трансфер связан с серьезными финансовыми убытками «Лестера».

Среди претендентов на Джеймса называются лондонский «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мэддисон провел 25 поединков в Премьер-лиге, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.