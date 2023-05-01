Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» оценили важность Дзюбы для команды

01 Мая 2023 • 07:34 Комментировать

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался насчет участия нападающего команды Артёма Дзюбы в различных шоу.

«Не хочу это комментировать, хочу оценивать то, что он делает на поле. На имидж влияло бы, если бы Дзюба не забивал. Артём - очень важный игрок для нас», - передает слова Нагорных издание «Чемпионат».

Напомним, что накануне «Локомотив» разгромно победил подмосковные «Химки» со счетом 5:1. Двумя голами в составе «железнодорожников» отметился Дзюба.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
08:53 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал своего любимого комика
08:43 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «В Турции никто не смотрит за Дзюбой»
08:10 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал, когда может вернуться Пиняев
07:57 · Россия. Премьер-лига
Камано: «Дзюба один из лучших партнёров в моей карьере»
07:52 · Россия. Премьер-лига
Камано отреагировал на слухи об уходе из «Локомотива»
07:45 · Россия. Премьер-лига
«Лестер» решил продать звезду команды
07:34 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» оценили важность Дзюбы для команды
07:05 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» подтвердили, что Галактионов ушёл из молодёжной сборной России
07:00 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо высказался о победе над «Торпедо»
06:54 · Россия. Премьер-лига
Свинов оценил уровень игры «Спартака»
01:18 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о продлении контракта с Дзюбой 2
30 Апреля
23:56 · Россия. Премьер-лига
​Савин: «Нам нужно выходить и давать 200%»
23:43 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Плохо мы сегодня играли»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Первый тайм получился не очень»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Каждый матч - как финал»
Все новости
Рекомендуем