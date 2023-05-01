В «Локомотиве» оценили важность Дзюбы для команды

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался насчет участия нападающего команды Артёма Дзюбы в различных шоу.

«Не хочу это комментировать, хочу оценивать то, что он делает на поле. На имидж влияло бы, если бы Дзюба не забивал. Артём - очень важный игрок для нас», - передает слова Нагорных издание «Чемпионат».

Напомним, что накануне «Локомотив» разгромно победил подмосковные «Химки» со счетом 5:1. Двумя голами в составе «железнодорожников» отметился Дзюба.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.