В «Локомотиве» подтвердили, что Галактионов ушёл из молодёжной сборной России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов покинул пост наставника молодежной сборной России. Об этом рассказал председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Галактионов действительно ушёл из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба», - приводятся слова руководителя на страницах издания Sport24.

Галактионов занимал пост главного тренера молодежной сборной России с декабря 2018 года. В ноябре прошлого года специалист занял место рулевого московского «Локомотива».