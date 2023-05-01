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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо высказался о победе над «Торпедо»

01 Мая 2023 • 07:00 Комментировать

Хавбек «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением о результате поединка против столичного «Торпедо» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился победой южан со счетом 3:1.

«Впечатления хорошие. Главное, что сегодня команда победила и заработала три очка. Рад не только я, но и вся команда», - передает слова Жоаозиньо пресс-служба сочинского коллектива.

В следующем поединке «Сочи» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч пройдет в понедельник, 8 мая.

После 25 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 34 балла и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жоаозиньо Сочи
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