Жоаозиньо высказался о победе над «Торпедо»

Хавбек «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением о результате поединка против столичного «Торпедо» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился победой южан со счетом 3:1.

«Впечатления хорошие. Главное, что сегодня команда победила и заработала три очка. Рад не только я, но и вся команда», - передает слова Жоаозиньо пресс-служба сочинского коллектива.

В следующем поединке «Сочи» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч пройдет в понедельник, 8 мая.

После 25 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 34 балла и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.