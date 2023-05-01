Свинов оценил уровень игры «Спартака»

Страж ворот воронежского «Факела» Илья Свинов поделился мнением об игре московского «Спартака» во второй половине нынешнего сезона.

«Смотрю каждый матч. «Спартак» играет хорошо. У любой команды бывает спад, никто не выигрывает всегда. Не скажу, что по игре они кому-то проигрывают. У «Спартака» есть рисунок, это нравится», - передает слова голкипера издание Sport24.

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на своем поле принимал «Ростов». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После 25 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 49 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.