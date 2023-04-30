​Савин: «Нам нужно выходить и давать 200%»

Московское «Торпедо», безусловный аутсайдер чемпионата, потерпело очередное поражение в текущем сезоне и теперь у команды есть лишь пять матчей для того, чтобы распорядиться своими уже чисто математическими шансами на спасение прописки в высшем свете отечественного футбола.

Президент клуба Ярослав Савин верит в то, что это возможно - но лишь если его подопечные приложат сверхусилия.

- Спасибо болельщикам за поддержку, спасибо команде, которая во втором тайме собралась и начала демонстрировать лучший футбол, по сравнению с первым таймом. Нам нужно лучше готовиться, выходить не на 150% заряженными, а на 200%, - заявил Савин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Торпедо» предстоит сразиться с «Ахматом».