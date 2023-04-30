Савичев: «Плохо мы сегодня играли»

Свое очередное поражение потерпело московское «Торпедо» - в двадцать пятом туре российского чемпионата команда проиграла «Сочи», подарив праздник сопернику, перед этим проигравшему три матча кряду.

Николай Савичев, один из тренеров «Торпедо», расстроен подобным исходом матча, он прокомментировал поединок.

- Плохо мы сегодня играли. Много технического брака. Футбол — контактная игра, нужно грызться, бороться, этот компонент мы сегодня просто провалили, - заявил Савичев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата московское «Торпедо» примет дома грозненский «Ахмат».