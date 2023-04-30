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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо перешагнул отметку в 100 голевых действий в чемпионате России

30 Апреля 2023 • 22:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Ветеран РПЛ, бразилец из «Сочи» Жоаозиньо сегодня оформил 101-е голевое действие в карьере за всё время выступлений в чемпионате России.

Так, на счету 34-летнего игрока уже 289 матчей в российском элитном дивизионе. В них он смог 40 раз забить гол и 61 раз отметиться голевой передачей.

Напомним, всего Жоаозиньо в России выступал за три разных клуба. С 2011 по 2018 год играл за «Краснодар», с 2018 по 2020 год находился в составе «Динамо», а в настоящее время уже три года является игроком «Сочи».

О том, как проходила сегодняшняя встреча южан против столичного «Торпедо», читайте в нашем материале.

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Жоаозиньо Сочи
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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