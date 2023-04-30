Тукманов — о шансах «Торпедо» в РПЛ: «Надо быть объективными»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался после поражения «автозаводцев» от «Сочи» (1:3) в 25-м туре Российской премьер-лиги.

«Увы, «Торпедо» уже давно не делает подарков своим болельщикам. Думаю, даже самые активные оптимисты уже не верят в то, что команда сумеет сохранить за собой место в РПЛ. Надо быть объективными», — приводит слова Тукманова Rusfootball.

Функционер признался, что не знает, сможет ли «Торпедо» вернуться через год в элитный дивизион при такой игре.

После 25 туров столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Для зоны стыковых матчей «Торпедо» нужно набрать минимум восемь баллов.