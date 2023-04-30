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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют»

30 Апреля 2023 • 20:32 Комментировать

Легенда «Спартака» Олег Романцев высказался об отстранении российских команд от участия в европейских турнирах.

«Участие в еврокубках прибавляет значимости стране. Отбросит нас это, отбросит. Я слышал голоса больших начальников, что сборная сейчас не нужна. Очень нужна, если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Специалист признался, что хотел бы увидеть участие сборной России в чемпионате ЦАФА, но, наверное, люди приняли обоснованное решение, отказавшись от участия в турнире.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев
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