Романцев: «Если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют»

Легенда «Спартака» Олег Романцев высказался об отстранении российских команд от участия в европейских турнирах.

«Участие в еврокубках прибавляет значимости стране. Отбросит нас это, отбросит. Я слышал голоса больших начальников, что сборная сейчас не нужна. Очень нужна, если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Специалист признался, что хотел бы увидеть участие сборной России в чемпионате ЦАФА, но, наверное, люди приняли обоснованное решение, отказавшись от участия в турнире.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.