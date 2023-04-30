Президент «Торпедо»: «Хочется передать привет судьям, которые отлично прожили эти ночи в отеле с командой «Сочи»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о судействе в матче 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб потерпел поражение от «Сочи» со счётом 1:3.

«Хочется передать привет судьям, которые отлично прожили эти ночи в отеле с командой «Сочи», что нонсенс само по себе.

Я не говорю, что мы проиграли из‑за судей, но в конце арбитр решил не смотреть VAR, когда мяч очевидно попал в руку», - приводит слова спортивного деятеля «Матч ТВ».

«Торпедо» за пять туров до конца первенства замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков.