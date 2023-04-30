Заика — о победе над «Торпедо»: «Зарядились эмоциями и силами, спасибо тренеру»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился комментарием после победы над «Торпедо» (3:1) в рамках 25-го тура чемпионата России.

«Не скажу, что появилась раскрепощенность. Сегодня получилось то, что давно хотелось — победа. Зарядились эмоциями и силами, спасибо тренеру. По моему голу — поймали соперника на контратаке и все сделали правильно», — заявил Заика «Матч ТВ».

Футболист отметил, что сначала игроки «Сочи» допускали большое количество ошибок, но спустя какое-то время появилась конкретика в действиях.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.