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Павлюченко поделился ожиданиями от ретро-матча «Спартака» и «Динамо» Сталинград

30 Апреля 2023 • 18:49 Комментировать

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался в преддверии товарищеского ретро-матча между «красно-белыми» и сталинградским «Динамо».

«Будем играть на победу! Нет никаких договоренностей по поводу результата матча, все мы хотим победить. Конечно, хотим показать весь наш уровень и мастерство. Постараемся показать футбольную красоту для всех зрителей», — цитирует Павлюченко Sport24.

Товарищеский матч «Динамо» - «Спартак» состоится завтра, 1 мая. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Динамо Сталинград Ретро-матч
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