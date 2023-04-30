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Хохлов: «Сочи» нужно вернуться к тому футболу, который команда демонстрировала, занимая второе место»

30 Апреля 2023 • 18:48 Комментировать (1)
Сочи
3:1
Торпедо Москва
окончен

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (3:1).

- Сегодня, кажется, всё совпало - и не самый сильный, достаточно удобный соперник, и в целом у вашей команды всё получилось, на первый взгляд.

- Ну как сказать не самый сильный и удобный? Мне кажется, что в нашей лиге нет каких-то слабых соперников. Все всё равно пытаются играть. Я думаю, что у нас сегодня был правильный настрой. Если бы вышли расслабленно, думая о том, кто на каком месте, то вряд ли бы что получилось. Ребята изначально были заряжены на игру. Хорошо, что получилось быстро забить и повести в счете, поэтому думаю, что игра в целом далась.

- Лучший игрок матча Артур Юсупов сказал, что у вас принципиально другие требования к команде. Вы разрешаете ей ошибаться, разрешаете ей играть в атакующий футбол. В чем ваше дальнейшее видение, куда вы ее ведете?

- Я парням говорил, что тот футбол, который команда демонстрировала, занимая второе место, они в этот футбол умеют играть. Они умеют комбинировать и проводить классные атаки. Поэтому нам как раз нужно к этому вернуться. Ошибаться? Естественно, все люди и все ошибаются. Без ошибок быть не может, потому что если мы будем их закрепощать и ставить в какие-то рамки,  ничего не получится. Поэтому всегда тяжелее созидать, чем разрушать. Естественно, ошибки неизбежны, поэтому мы все равно будем играть в тот футбол, который умеет команда играть.

- Что с Лукой  Джорджевичем?

- Поберегли. У него небольшой спазм. Те замены, которые сегодня были произведены, были плановые. Но уже, если честно, с прицелом на следующую игру. Потому что у Луки спазмировала мышца, не стали рисковать. Ряд игроков был на трех карточках, тоже не стали рисковать. Естественно, дали другим игрокам проявить себя.

- Пропущенный гол - для вас расстройство, или ничего страшного?

- Расстройство. Конечно, хочется завершать матч с нулем в наших ворот. Конечно, обидно. 3:0 было бы лучше.

- Расслабленность или в чем было дело?

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- Не могу сказать, что расслабленность, но в концовке мы так уже на сохранение играли. И излишне, наверное, прижались к своим воротам.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
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ингерман
30 Апреля 2023 в 19:04
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