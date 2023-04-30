Юсупов: «Действительно Хохлов нас раскрепостил, дал больше свободы»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Торпедо» (3:1) Артур Юсупов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть ощущение, что сегодня игра получилась такой удобной, и соперник стал удобным после трех подряд поражений?

- Ну да, сегодня игра давалась, но все равно обольщаться не нужно, потому что после трех поражений всего лишь одна победа. Нужна серия побед. Будем надеяться, что дальше сможем побеждать. С начала этого года очень плохо стартовали, поэтому надо как-то реабилитироваться. Сегодня будем надеяться, что был первый шажочек.

- Хотелось бы отдельно спросить про первый гол. Вообще это было как будто из федотовского «Сочи». Это сейчас снова наигрывается, или это отголоски прошлого?

- Нет, это действительно Дмитрий Валерьевич нас раскрепостил, дал больше свободы. Из этого больше комбинаций. Даже «Краснодару» могли проиграть, но больше комбинировали. По щелчку это не происходит. Думаю, через игры наберем и будем дальше радовать такими голами, надеюсь. Но гол реально был красивый, действительно хорошо разыграли. Хорошо выполнили все действия.

- Насколько тяжело переключаться после требований Бердыева к тому, что сейчас?

- Немножко было так… все равно закрытый футбол, лишний раз сегодня рисковать нельзя было. Естественно все старались играть проще до этого. Сейчас Дмитрий Валерьевич разрешает нам рисковать. Если какие-то ошибки, то прощает за это. Сейчас по крупицам, потихонечку превращаемся в более открытую команду.