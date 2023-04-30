Жоаозиньо перешагнул отметку в 100 результативных действий в РПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Жоаозиньо перешагнул отметку в 100 результативных действий в матчах Российской премьер-лиги.

Сегодня он отметился забитым мячом и результативной передачей в рамках 25-го тура РПЛ, в котором его команда выиграла у московского «Торпедо» со счётом 3:1. Таким образом, на его счету стало 101 результативное действие: 40 забитых мячей и 61 ассист. Для достижений данной отметки он провел 289 матчей.

Ранее 34-летний футболист, у которого есть российский паспорт, выступал за «Краснодар» (2011-2018) и столичное «Динамо» (2018-2020).