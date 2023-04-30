Хохлов – с почином: «Сочи» обыграл «Торпедо», одержав первую победу после Бердыева

«Торпедо» пыталось зацепиться за один из последних шансов остаться в Премьер-лиге в гостях у «Сочи» на «Фиште».

Проиграв в прошлом туре чрезвычайно важный лобовой матч против «Химок», торпедовцы ещё сильнее ухудшили своё положение на дне турнирной таблицы. «Благодаря» этому фиаско «чёрно-белые» стали отставать от клуба из ближнего Подмосковья уже на четыре очка. К тому же, проснулись «Пари НН» и «Факел», одержавшие первые победы за длительное время. В общем, аж на восемь очков отставали «автозаводцы» от спасительного 14-го места, когда готовились начинать матч с «Сочи».

Что касается «барсов», но никакие еврокубки на следующий сезон им бы не светили даже в отсутствие бана от УЕФА. Провалила нынешний сезон черноморская команда по сравнению с двумя предыдущими. Весной 2022 года, напомним, сочинцы финишировали аж на втором месте. Но потом у них пошло движение вниз. Статус середняка, видимо, не понравился боссам «барсов», и поэтому они поставили Дмитрия Хохлова на главную позицию на тренерском мостике вместо Курбана Бердыева

Со стартовым свистком в онлайн-таблице в копилку «Торпедо» капнуло одно условное очко, но недолго это продолжалось. Потому что уже на восьмой минуте оказался открыт счёт в этом матче в пользу хозяев. Произошло это следующим образом. Артур Юсупов на правом фланге обыгрался с Лукой Джорджевичем и выполнил прострел, а Жоаозиньо низом упаковал мяч в левый угол (1:0).

Могли немного погодя сравнять счёт столичные гости, однако Йорди Рейна в районе линии вратарской замешкался с ударом, и в итоге смогли сочинские защитники справиться с его нейтрализацией. Дальше возникла пара потенциально голевых ситуаций у других ворот. Артур Юсупов не попал в створ дальним ударом, а Лука Джорджевич с лёта пробил выше из пределов штрафной после умной закидушки Нобоа.

Около сороковой минуты Кристиан не использовал два момента. Первый шанс он сделал себе сам после подачи углового от Юсупова. Тогда Нобоа мастерски подкинул себе мяч с газона и пробил через себя – получилось чуть выше. Вскоре капитан «Сочи» не попал в ворота с подступов к штрафной. Зато поразил рамку чужого створа Кирилл Кравцов, откликнувшийся на подачу слева углового от Жоаозиньо (2:0).

Абсолютно справедливо черноморцы выиграли первый тайм, ведь атакующая игра у «Торпедо» как таковая отсутствовала. После перерыва тоже очень вяло смотрелись визитёры. Ну а «барсы» спокойно довели счёт до крупного. На 74-й минуте Кирилл Заика с правого полуфланга отравил мяч в дальний угол и сделал цифры на табло 3:0. Немного времени спустя Михаил Каймаков положил ложку мёда в бочку дёгтя «Торпедо», из-за пределов штрафной отправив мяч в правый нижний угол (3:1).

В целом безнадёжно смотрелись «автозаводцы», хоть и всполошились в концовке, так что потерпели закономерное поражение. Третий подряд проигрыш зафиксирован у команды Пепа Клотета, всё больше и больше утверждающейся на последней строчке. У «Сочи» до этого матча была аналогичная негативная серия, но она прервана, и вылет не грозит команде с черноморского побережья. Кстати, «барсы» одержали первую победу после ухода Курбана Бердыева, то есть под руководством Дмитрия Хохлова в роли главного тренера.

Кирилл Иванцов