Оганесян: «Мы рады, что смогли выиграть «Пари НН»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался после победы над «Пари НН». Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Марцела Лички. 21-летний Оганесян стал автором единственного гола в игре, выйдя на замену в концовке матча.

«Соперник хорошо играет в обороне, перестраивается, из‑за этого сложно играть. Мы рады, что смогли выиграть. Что Личка сказал перед выходом на поле? Пожелал удачи, сказал, чтобы старался помочь команде и играл продуктивно», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и сделал один ассист.