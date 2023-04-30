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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» хочет продлить контракт с Волковым эксклюзив

30 Апреля 2023 • 18:09 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

«Краснодар» планирует предложить новый трудовой договор своему защитнику Сергею Волкову. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Нынешний контракт 20-летнего футболиста с «быками» истекает предстоящим летом.

В сезоне-2022/23 Волков принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет четыре результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в полтора миллиона евро.

После 25 туров «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 39 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков
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