«Ахмат» желает продлить трудовое соглашение с полузащитником Лечи Садулаевым. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

23-летний Садулаев является воспитанником «Ахмата». Его действующий контракт с клубом рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

В нынешнем сезоне Лечи Садулаев провёл за «Ахмат» 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

«Ахмат» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Ташуева проведёт 6 мая – против «Торпедо» на поле соперника.