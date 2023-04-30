Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым красноречиво оценил уровень российского футбола.

- Раньше во многих командах было по три-четыре таких футболиста, как Месси. Я лично видел, что они играли как инопланетяне. Это было не только в «Динамо», в «Торпедо», в «Спартаке», но даже в таких командах, как «Нефтчи» или «Кубань». Когда в высшей лиге СССР в Краснодар приезжали играть динамовцы из Киева, они после игры нам говорили: «Мы думали, что колхозники против нас выйдут, а вы, оказывается, футболисты». Но когда сейчас выходят некоторые с претензиями на класс, на это смотреть страшно. Так бездарно играть в футбол без желания или не любить его… В цирке даже медведи играют в хоккей, катаются на мопедах, велосипедах и мотоциклах, а у нас футболисты не могут мяч нормально остановить и отдать. Мне как-то один умный человек сказал: «Саша, если ты смотришь игру и думаешь, что кто-то сдаёт матч, скорее всего, он действительно так играет, это его реальный уровень».