В «Оренбурге» высказались о будущем Оганесяна в клубе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем форварда Степана Оганесяна, который принадлежит московскому «Спартаку».

«Уверен, что будем его выкупать. У нас есть приоритетное право выкупа. Сомнений в этом нет», - приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

У «Оренбурга» есть приоритетное право выкупа 21-летнего футболиста у столичного клуба.

Контракт Оганесяна с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.