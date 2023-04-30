Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал неудачную поступь московского «Динамо», проигравшего в 25-м туре чемпионата России «Факелу» со счётом 0:2. «Бело-голубые» на данный момент отстают от третьего места на 10 очков.

- «Динамо» в последнее время находится не в лучшем состоянии, в некоем кризисе. Это было видно ещё в игре с «Пари НН», где они чудом вырвали победу. Ну а здесь уже с «Факелом» такое не прошло. Поэтому динамовцам надо пересмотреть матч, сделать работу над ошибками и постараться в ближайших турах исправить своё положение.

Когда нет еврокубков, по большому счёту, важны только медали. А четвёртое место, пятое, десятое или двенадцатое, не имеет значения. Я думаю, для «Динамо», учитывая статус клуба и амбиции, сезон без медалей уже провальный. А «Факел» молодцы. Интрига за выживание не умерла. Тем больше будет ещё интересных матчей.