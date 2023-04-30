Бывший вратарь московских ЦСКА, «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью в матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов» (1:1).

- В плане борьбы за второе место матч имел ключевое значение как для «Спартака», так и для «Ростова». Изначально обе команды сделали основной акцент на оборону. И те, и другие вышли с пятью защитниками в основном составе и в целом уверенно действовали в обороне. Ростовчане сумели нейтрализовать Промеса и не дали ему практически ничего сделать. Скорее всего, по этой причине его и заменили в концовке. В таком матче, когда большие силы двух команд сосредоточены в центре поля, очень сложно взламывать оборону. Поэтому на первый план вышли дальние удары и стандарты. Ростовчане забили гол как раз благодаря прекрасному дальнему удару Селявы, а спартаковцы сумели отыграться после стандарта. Надо сказать, что «Спартак» подал достаточно много угловых, и Соболев несколько раз дотягивался до мяча, но не попадал в ворота. Но тут он забил на последней минуте, и это была драматическая развязка для «Ростова».

Я считаю, результат этого матча скорее в пользу ЦСКА, который благодаря осечкам конкурентов смог приблизиться к первой тройке турнирной таблицы. Нас ожидает интересная концовка чемпионата. И «Спартаку», и «Ростову» в оставшихся турах играть с ЦСКА. Плюс «Спартаку» в следующем туре встречаться с «Зенитом», а «Ростову» ещё предстоит выезд в Краснодар на так называемое южное дерби. Эти матчи будут непростыми для всех команд. Отрадный факт, что в составе «Ростова» на матч со «Спартаком» вышли одиннадцать россиян, среди которых было много молодых ребят. Сказать честно, матч был упорный, и команды вели его с переменным успехом. Владели инициативой то спартаковцы, то ростовчане. На мой взгляд, «Ростов» действовал поострее в атаке и более уверенно прессинговал, плюс хорошо выходил из-под прессинга спартаковцев. Ростовчане смотрелись лучше в этом матче и были ближе к победе, но в конце не смогли удержать Соболева при подаче углового.