Президент «Оренбурга» прокомментировал тяжёлую победу над «Пари НН»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался после победы над «Пари НН» (1:0) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложная игра, соперник выстроил игру определенным образом, у нас не все получалось. Дожали, но игра была крайне напряженная и с неясным исходом. На каком‑то этапе они надежду почувствовали», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

После 25 туров «Оренбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. В следующем матче подопечные Марцела Лички встретятся в гостях с ЦСКА, игра пройдет 7 мая в 16:30 по московскому времени.