«Сочи» прервали серию из 7 матчей без забитых мячей в первом тайме в чемпионатах России

«Сочи» прервали рекордную для клуба серию из семи матчей без забитых мячей в первом тайме в Российской премьер-лиге.

В поединке 25-го тура Российской премьер-лиги против московского «Торпедо» на седьмой минуте сочинский клуб вывел вперёд Жоазиньо после идеальной передачи в центр штрафной в исполнении Артура Юсупова. Для полузащитника этот гол стал третьим в сезоне.

Напомним, что до этой встречи у подопечных Дмитрия Хохлова была серия из трех поражений.

Прямая текстовая трансляция матча, который проходит на стадионе «Фишт», проходит на сайте Liveresult.ru.