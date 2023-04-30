Савичев: «Мы приехали сюда биться, стараться и выполнить задачу»

Тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Не могу не спросить вас об истории, которая произошла на неделе. Нетфуллин, Кутепов, Журавлёв, сегодня их нет. Где они сейчас, что с ними происходит?

- Где сейчас, я не знаю, но вы поймите правильно, это часть футбола. Мы сегодня приехали единой командой и сегодня дадим бой. А что происходит внутри команды, это наша кухня.

- Они хотя бы тренируются?

- Конечно, тренируются, да, тренируются

- В целом у команды как настроение?

- Настроение хорошее. Знаем за чем приехали, какая задача стоит. Приехали ее выполнять.

- Что касается главного тренера, он сегодня будет где-то располагаться наверху? Какая-то связь будет поддерживаться, или сами будете решения принимать?

- Мы уже обо всем договорились. Была хорошая теоретическая подготовка у нас. Если, не буду даже говорить «если». Мы выполним эту установку, я думаю, будет всё прекрасно. Еще раз напоминаю: мы приехали сюда биться, стараться и выполнить задачу.

- Одна из тех встреч, когда выиграли на выезде, была как раз под вашим руководством здесь, в рамках Кубка. Из той встречи можно какую-то пользу извлечь, или это уже сейчас вообще разное?

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- Давайте мы повторим.