Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов: «Результаты последних игр не очень важные, но в команде хорошее рабочее настроение»

30 Апреля 2023 • 16:27 Комментировать
Сочи
1:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- В каком настроении сейчас находится команда? Все-таки три поражения. Может быть, был какой-то разговор у футболистов даже  без тренерского штаба? Такое бывало и практиковалось.

- Нет, понятно, что результаты последних игр не очень важные, но в команде хорошее рабочее настроение. Мы с ребятами общаемся ежедневно, поэтому пытаемся вот эти неудачи пережить и двигаться вперед. Мы готовимся к каждой игре.

- Тот факт, что уже какая-то череда неудач в первых таймах, и не получается забить, есть сегодня какая-то стратегия, связанная с этим?

- Какой-то акцент на определенные эпизоды игровые мы делаем, но нет такого, что в первом тайме мы забиваем, а во втором играем в другой футбол. Нет, нам общая картинка важна, с первой и до последней секунды игры. В Грозном получилось забить, но не засчитали гол. Будем продолжать в том же направлении двигаться. Самое главное - демонстрировать тот футбол, в который команда умеет играть, и естественно добиваться результата.

- Вы как раз про Грозный сказали. Состав тот же самый. То есть, на данный момент это оптимальная конструкция, которую вы видите?

- Мы с тренерским штабом и аналитическим отделом постоянно обсуждаем. Есть позиции, которые спорные. Наверное, да, на этот момент это оптимальный состав на эту игру. Что будет в следующей игре - посмотрим.

- По Цаллагову спорите?

- И по Цаллагову. Он проводит очень хорошие тренировочные дни и тренируется с полной самоотдачей. И не только он один, но еще раз говорю: решения по некоторым позициям непросто принимаются, но все-таки потом коллегиально решаем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
0
1.68 4.30 4.70
Видео
34 мин
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
0
1.57 4.20 6.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
16:56 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не видит фаворита в борьбе за медали в РПЛ
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» прервали серию из 7 матчей без забитых мячей в первом тайме в чемпионатах России
16:47 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Худякову немного не повезло»
16:45 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» повёл в матче с «Торпедо» благодаря голу на седьмой минуте
16:39 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал главное преимущество Лантратова над Худяковым
16:33 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Мы приехали сюда биться, стараться и выполнить задачу»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Гол в ворота «Пари НН» стал для Оганесяна первым в Премьер-лиге
16:29 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов прокомментировал уход из «Факела»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Результаты последних игр не очень важные, но в команде хорошее рабочее настроение»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов высказался о Евсееве, который может возглавить «Факел»
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил об уходе Пятибратова официально
16:24 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Пиво на футболе должно быть у всех, особенно в России»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Вера стал рекордсменом «Оренбурга» по ассистам за сезон в РПЛ
16:17 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Какая-то небольшая скованность у парней всё-таки присутствует»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Лишь «Зенит» набрал дома в РПЛ больше очков, чем «Оренбург»
Все новости
Рекомендуем