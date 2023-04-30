Хохлов: «Результаты последних игр не очень важные, но в команде хорошее рабочее настроение»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- В каком настроении сейчас находится команда? Все-таки три поражения. Может быть, был какой-то разговор у футболистов даже без тренерского штаба? Такое бывало и практиковалось.

- Нет, понятно, что результаты последних игр не очень важные, но в команде хорошее рабочее настроение. Мы с ребятами общаемся ежедневно, поэтому пытаемся вот эти неудачи пережить и двигаться вперед. Мы готовимся к каждой игре.

- Тот факт, что уже какая-то череда неудач в первых таймах, и не получается забить, есть сегодня какая-то стратегия, связанная с этим?

- Какой-то акцент на определенные эпизоды игровые мы делаем, но нет такого, что в первом тайме мы забиваем, а во втором играем в другой футбол. Нет, нам общая картинка важна, с первой и до последней секунды игры. В Грозном получилось забить, но не засчитали гол. Будем продолжать в том же направлении двигаться. Самое главное - демонстрировать тот футбол, в который команда умеет играть, и естественно добиваться результата.

- Вы как раз про Грозный сказали. Состав тот же самый. То есть, на данный момент это оптимальная конструкция, которую вы видите?

- Мы с тренерским штабом и аналитическим отделом постоянно обсуждаем. Есть позиции, которые спорные. Наверное, да, на этот момент это оптимальный состав на эту игру. Что будет в следующей игре - посмотрим.

- По Цаллагову спорите?

- И по Цаллагову. Он проводит очень хорошие тренировочные дни и тренируется с полной самоотдачей. И не только он один, но еще раз говорю: решения по некоторым позициям непросто принимаются, но все-таки потом коллегиально решаем.