Петржела: «Пиво на футболе должно быть у всех, особенно в России»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петрежела высказался о возможном возвращении пива на стадионы Российской премьер-лиги.

Чешский специалист, что хмельной напиток должен быть на стадионах, и это нормальная практика во всех странах.

«Но почему в России такого нет? Это странно. Пиво на футболе должно быть у всех, особенно в России, где есть проблемы с посещаемостью», - приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, что продажа алкогольных напитков в России на спортивных сооружениях запрещена с 2005 года. Недавно поступила инициатива об отмене данного правила.