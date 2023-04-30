Юран: «Какая-то небольшая скованность у парней всё-таки присутствует»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Оренбургом» (1:0).

- Ваши впечатления по матчу, по горячим следам.

- Хорошие впечатления. Непросто играть на искусственном, поэтому претензий к игрокам, ни к кому нет. В целом под контролем игра была. То, что договаривались на установке выполнять, мы выполняли. Этот гол, его и голом назвать сложно. Там не доиграли. Не использовали в первом тайме. Во втором были неплохие выбегания, просто есть какая-то небольшая скованность у парней все-таки присутствует. Поэтому в целом я доволен самоотдачей и желанием парней. Это самое главное. Будем корректировать. Понятно, что случаются такие моменты.