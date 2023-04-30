Лишь «Зенит» набрал дома в РПЛ больше очков, чем «Оренбург»

В воскресенье «Оренбург» порадовал своих фанатов минимальной победой над «Пари НН» на своём поле в матче 25-го тура Премьер-лиги – 1:0.

В 13 прошедших домашних матчах текущего чемпионата России «Оренбург» отпраздновал девять побед при двух ничьих и двух поражениях. Как видим, в матчах РПЛ на своём поле оренбуржцы набрали 29 очков. Больше баллов в родных стенах в этом чемпионате набрал только «Зенит» - 33.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт 7 мая – против ЦСКА на поле соперника.