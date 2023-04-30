Только «Оренбург» и «Зенит» забили во всех домашних матчах в этом сезоне РПЛ

Только «Оренбург» и питерский «Зенит» забили во всех домашних матчах в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Сегодня, 30 апреля, подопечные Марцела Лички на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 переиграли «Пари НН» в рамках 25-го тура РПЛ благодаря забитому мячу Степана Оганесяна, который появился на поле за три минуты до гола.

Стоит отметить, что следующая домашняя игра у «Оренбурга» будет против команды с берегов Невы. Матч состоится 20 мая.

«Оренбург» в настоящий момент располагается восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.