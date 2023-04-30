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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Результативная замена Лички и нефутбольная жара: «Оренбург» дома справился с «Пари НН»

30 Апреля 2023 • 15:59 Комментировать
Оренбург
1:0
Пари НН
окончен

«Оренбург» и «Пари НН» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 30 апреля на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург1:0Пари НН
(1:0) Оганесян Степан79'  
Сысуев НиколайЭктов АлександрГойкович РенатоХотулёв ДанилаСтаматов МатеоВера Лукас ГабриэльКапленко КириллВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 76' (Оганесян Степан ( 76') Флорентин Сесар ГабриэльМарин Джимми 66' (Аюпов Тимур ( 66'  90') Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Ковалёв ЮрийГошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейОбухов ВладимирПолуяхтов ВладимирАкоста ДиегоПеченин КириллКапустянский Данил
Нигматуллин АртурМасоэро Лукас Габриэль  59'Гоцук Кирилл  21'Каккоев НикитаКорнюшин ДаниилСтоцкий Дмитрий 86' (Севикян Эдгар ( 86') Калинский Николай 62' (Юлдошев Иброгимхалил ( 62') Глушаков Денис 62' (Жигулёв Илья ( 62') Михайлов ЯрославСоколов Артём 71' (Янсане Момо ( 71') Яковлев Владислав Геннадьевич 61' (Сулейманов Тимур ( 61')
Запасные: Берковский ИльяАнисимов АртурГойло НикитаШильцов Константин
30 апреля. Стадион "Газовик".

 

В первом матче воскресенья весёлый «Оренбург» Марцела Лички принимал «Пари НН» Сергея Юрана. Хозяева постоянно выдают результативные матчи, гости в трёх последних играх обменивались голами с соперниками, но в этот раз команды решили попридержать коней. Резвым получилось только начало. Уже на второй минуте Стоцкий убежал на фланговый кросс и пробил точно в Сысуева.

«Оренбург» ответил быстро. На пятой минуте Джимми Марин получил мяч в штрафной площади, оттеснил защитника и откинул мяч на Веру. Вот только удар последнего сблокировал защитник. В довершении стартовой активности случился гол гостей: Соколов вырвался на оперативный простор, по правому краю вошёл в штрафную площадь и пробил в «девятку». Всё было сделано чётко, вот только выбегал форвард из офсайда. Что на повторе и разглядел главный арбитр.

Незасчитанный гол будто усмирил команды. Мяч перехватили хозяева, однако позиционные атаки у команды Лички что-то совсем не шли. «Пари НН» спокойно оборонялся, пытался в контратаки выбегать, но тоже ничего толкового не создавал. Жара в Оренбурге и искусственный газон не добавляли скорости футболистам. Время шло, болельщики начинали откровенно скучать.

В таком сценарии чаще всего в объектив попадали арбитры. На исходе часа игры Масоэро акробатическим приёмом выбил мяч и чуть не наиграл на красную карточку. По крайней мере, так обещал титр. Сам сбегал посмотреть повтор главный арбитр, увидел игру рукой и наградил аргентинца жёлтой карточкой. А со штрафного не самый опасный удар нанёс Дмитрий Воробьёв. Аккурат по позиции Артура Нигматуллина мяч полетел, голкипер тут не имел права на ошибку.

Откровенно выдохлись команды из-за жары, пришлось Турбину даже делать паузу на водопой, более характерную для летнего периода. Этой паузой лучше воспользовались хозяева, в концовке матча всё-таки сообразившие победный мяч. Всего три минуты понадобилось на гол свежему Оганесяну. Выскочил Степан из-за спин защитников на кросс Веры с правого фланга, опередил и Нигматуллина, пробив точно в ближний угол – 1:0. Этот гол стал единственным и победным.

Победил «Оренбург» в очень сложной игре, оставив «Пари НН» в зоне стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Пари НН
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