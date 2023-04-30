«Локомотив» не имеет планов по возвращению в свои ряды полузащитника Максима Мухина. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе считают позицию опорного хавбека полностью укомплектованной.

Максим Мухин перебрался из «Локомотива» в ЦСКА летом 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за «армейцев» 52 матча, в которых забил один гол.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 21-летнего Мухина в 3 миллиона евро.

«Локомотив» на текущий момент занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги 10-е место, а ЦСКА – четвёртое.