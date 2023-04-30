«Оренбург» повёл в матче с «Пари НН» благодаря голу Оганесяна

Воскресный матч 25-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Пари НН» получается очень упорным. На протяжении 78 минут команды никак не могли открыть счёт в этом противостоянии. И всё же у хозяев прошла голевая атака. Степан Оганесян, только-только вышедший на замену, здорово подставил ногу под прострел Лукаса Веры с левого фланга, и мяч оказался в сетке ворот нижегородцев.

Коллектив Марцела Лички настигает «Краснодар» и «Динамо» на шестом месте, соперник - четвертый с конца с отставанием в три очка от спасительного 12-го места. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.