Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и «Торпедо»

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» на своём поле примут московское «Торпедо».
Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич
Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Эркинов, Чурич, Савич, Караев, Стефанович, Рейна
Поединок на стадионе «Фишт» обслужит судейская бригада Артёма Чистякова.
Поединок начнётся в 16:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
Бан пользователя