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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и «Торпедо»

30 Апреля 2023 • 15:42 Комментировать
Сочи
1:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» на своём поле примут московское «Торпедо».

Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич

Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Эркинов, Чурич, Савич, Караев, Стефанович, Рейна

Поединок на стадионе «Фишт» обслужит судейская бригада Артёма Чистякова. 

Поединок начнётся в 16:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

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Торпедо Москва Сочи
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СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
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