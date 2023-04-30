Тренер юношеской команды ЦСКА Гришин: «Спартак» в этой тройке аутсайдер

Тренер юношеской команды московского ЦСКА Сергей Гришин высказался о борьбе за серебряные медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Специалист отметил, что по качеству игры ему нравится «Ростов», а аутсайдером в борьбе за второе место он считает «Спартак», и основная борьба пойдёт между командой с берегов Дона и «армейцами».

«По подбору футболистов ЦСКА выше «Ростова». У ростовчан играют молодые российские футболисты, а у ЦСКА сильные иностранцы, которые делают погоду в Премьер-Лиге», - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, что конца чемпионата осталось пять туров.