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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер юношеской команды ЦСКА Гришин: «Спартак» в этой тройке аутсайдер

30 Апреля 2023 • 15:11 Комментировать

Тренер юношеской команды московского ЦСКА Сергей Гришин высказался о борьбе за серебряные медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Специалист отметил, что по качеству игры ему нравится «Ростов», а аутсайдером в борьбе за второе место он считает «Спартак», и основная борьба пойдёт между командой с берегов Дона и «армейцами».

«По подбору футболистов ЦСКА выше «Ростова». У ростовчан играют молодые российские футболисты, а у ЦСКА сильные иностранцы, которые делают погоду в Премьер-Лиге», - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, что конца чемпионата осталось пять туров. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Сергей Гришин
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