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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

30 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать
Сочи
1:0
Торпедо Москва
1-й тайм

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Торпедо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сочи1:0Торпедо Москва
(1:0) Жоаозиньо7' 
Адамов ДенисЮрганов ИгорьДркушич ВаняТерехов СергейМаргасов ТимофейНобоа КристианКравцов КириллМакарчук АртёмЖоаозиньоДжорджевич ЛукаЮсупов Артур
Запасные: Miguel Silveira dos SantosЦаллагов ИбрагимДжанаев СосланБурмистров НикитаСиссако МуссаМиладинович ИванМещанинов АртёмШипунов ТимофейМелкадзе ГеоргийЗаболотный НиколайЗаика КириллБатырев Амир
Бабурин ЕгорЮзепчук РоманКожемякин ОлегСавич ИгорСамсонов Артём ВладимировичЧурич МариоРязанцев АлександрКараев ДавидРейна ЙордиЭркинов ХожиматСтефанович Илья
Запасные: Андре ФилипеЖажа КоэльоЕнин ИванЛебеденко ИгорьРоганович БоянПрошкин ЕгорДовбня АлександрКаймаков МихаилКухарчук ИльяТурищев МаксимБотнарь ВиталийОрехов Александр
30 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).
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СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
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