«Сочи» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Торпедо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Торпедо Москва
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Жоаозиньо7'
Адамов Денис•Юрганов Игорь•Дркушич Ваня•Терехов Сергей•Маргасов Тимофей•Нобоа Кристиан•Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Жоаозиньо•Джорджевич Лука•Юсупов Артур
Бабурин Егор•Юзепчук Роман•Кожемякин Олег•Савич Игор•Самсонов Артём Владимирович•Чурич Марио•Рязанцев Александр•Караев Давид•Рейна Йорди•Эркинов Хожимат•Стефанович Илья
30 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).
Бан пользователя