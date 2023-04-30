Евсеев станет тренером «Факела» до конца дня

Вадим Евсеев будет назначен на должность главного тренера «Факела» до конца дня воскресенья. На посту рулевого команды Евсеев сменит Дмитрия Пятибратова.

О том, что назначение Евсеева состоится в течение дня, на своих страницах рассказывает sport24. Ранее об уходе 47-летнего специалиста объявил «Шинник». В ярославском клубе Евсеев работал с лета 2021 года.

«Факел» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне стыковых игр. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 6 мая, – против «Ростова» на поле соперника.

Напомним, что в пятницу «Факел» сенсационно обыграл «Динамо» на выезде со счётом 2:0.