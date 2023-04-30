Бывший игрок «Рубина» Кабзе считает, что казанский клуб не должен играть в Первой лиге

Экс-нападающий «Рубина» Хасан Кабзе считает, что казанский клуб не должен выступать в Первой лиге.

Кабзе отметил, что всегда смотрет игры клуба из столицы Республики Татарстан, ведь считает Казань своим вторым домом.

«Я надеюсь, что «Рубин» выйдет в РПЛ в следующем сезоне. «Рубин» не должен играть в Первой лиге», - добавил он в разговоре с «Матч ТВ».

После 29 проведенных игр подопечные Рашида Рахимова располагаются на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 56 набранных очков и отставая от каланинградской «Балтики» на два балла.