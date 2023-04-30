Гаджиев: «Всегда тяжело побеждать, играя против «Ростова»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался касательно вчерашнего поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счетом 1:1.

«В чемпионате любая команда может победить любого соперника, я бы не сказал, что «Спартак» был обязан побеждать «Ростов». Это волевая команда, всегда тяжело выигрывать, играя против таких команд», - передает слова специалиста «Газета.Ру».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» с 50 баллами занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 49 очками располагается на третьей позиции.