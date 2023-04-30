Личка: «Нам сегодня нужно в два раза больше терпения, потому что соперник хорошо играет в защите»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Перед матчем вы сказали, что сегодня точно не будет обилия голевых моментов. В какой футбол сегодня будет играть «Оренбург»? В любом случае очки надо набирать, а «Пари НН» предельно мотивирован.

- Мы постараемся следовать своей философии футбола, а это значит - играть через короткий пас. Нам сегодня нужно в два раза больше терпения, потому что соперник хорошо играет в защите, будет выходить от защиты и выходить в быстрые контратаки. Нужно найти хороший баланс между защитой и нападением. Сегодня очень важно будет реализовать свои моменты. Это значит, что если будет один момент - надо забивать. Я не уверен, что сегодня «Пари НН» нам даст 7-8 моментов для взятия ворот. Он играет компактно сзади, 8-9 человек перед своим штрафным. Следующий важный элемент игры - дальние удары, метров с 20. Поэтому тоже использовать надо такие возможности.