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Юран: «Разобрали «Оренбург», есть хорошие моменты, которыми мы должны воспользоваться»

30 Апреля 2023 • 13:56 Комментировать
Оренбург
0:0
Пари НН
1 2.05 X 3.45 2 3.60
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Непростая турнирная ситуация у «Пари НН». Несколько человек сегодня не примут участие в матче. Как сегодня планируете с «Оренбургом» играть? Для «Оренбурга» это домашняя игра, атакующая команда. Что «Пари НН» будет противопоставлять?

- Во-первых, это останется лично у нас, то, то мы разобрали. Разобрали «Оренбург», есть хорошие моменты, которыми мы должны воспользоваться. Естественно надо заставить соперника ошибиться у своих ворот, поэтому есть план на игру, разбирали. Игроки знают, за счет чего мы можем добиться положительного результата, и за счет чего - можем отрицательного. Разобрали команду, готовы.

- То, что три человека не примут участие, - проблема?

- Проблема - не проблема. Всегда, когда есть полный состав, больше у тренера моментов, в которых можно что-то поменять. Но есть ситуация, много кто был на карточках. На это не нужно обращать внимание, есть другие футболисты, которые должны выходить и делать свое дело качественно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
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