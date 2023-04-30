Юран: «Разобрали «Оренбург», есть хорошие моменты, которыми мы должны воспользоваться»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Непростая турнирная ситуация у «Пари НН». Несколько человек сегодня не примут участие в матче. Как сегодня планируете с «Оренбургом» играть? Для «Оренбурга» это домашняя игра, атакующая команда. Что «Пари НН» будет противопоставлять?

- Во-первых, это останется лично у нас, то, то мы разобрали. Разобрали «Оренбург», есть хорошие моменты, которыми мы должны воспользоваться. Естественно надо заставить соперника ошибиться у своих ворот, поэтому есть план на игру, разбирали. Игроки знают, за счет чего мы можем добиться положительного результата, и за счет чего - можем отрицательного. Разобрали команду, готовы.

- То, что три человека не примут участие, - проблема?

- Проблема - не проблема. Всегда, когда есть полный состав, больше у тренера моментов, в которых можно что-то поменять. Но есть ситуация, много кто был на карточках. На это не нужно обращать внимание, есть другие футболисты, которые должны выходить и делать свое дело качественно.